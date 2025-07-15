Спатифиллум, известный также как мирная лилия или женское счастье, не требует сложного ухода, но летом его листья быстро покрываются пылью. Как пишет Express, это не просто косметическая проблема: пыль мешает растению дышать, удерживает влагу и создаёт идеальную среду для грибков, плесени и вредителей. Кроме того, грязные листья ухудшают фотосинтез, и цветок может начать увядать.
Простой и натуральный способ поддерживать чистоту листьев — использовать раствор молока. Этот метод не только убирает загрязнения, но и препятствует распространению грибков. Молоко обладает мягким антисептическим эффектом и делает листья блестящими и ухоженными.
Как ухаживать за "женским счастьем" с помощью молока - инструкция
- Приготовьте раствор — смешайте цельное молоко с водой в пропорции 1:10. Например, на 1 литр воды добавьте 100 мл молока.
- Ни в коем случае не используйте молоко в чистом виде и не добавляйте его в землю — это может вызвать рост плесени и бактерий.
- Окуните мягкую ткань или ватный диск в полученную смесь.
- Осторожно протрите листья с обеих сторон. Не нужно тереть сильно — достаточно аккуратно удалить пыль и загрязнения.
- Спустя 1–2 минуты протрите листья сухой чистой тканью, чтобы убрать остатки раствора и предотвратить неприятный запах.
Проводите такую обработку один раз в неделю. Это поможет улучшить внешний вид растения, повысить его устойчивость к болезням и активизировать рост.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему желтеет женское счастье.