С помощью этого простого способа вы сможете поддерживать здоровье спатифиллума без химии — он будет радовать вас яркой зеленью и цветением всё лето.

Спатифиллум, известный также как мирная лилия или женское счастье, не требует сложного ухода, но летом его листья быстро покрываются пылью. Как пишет Express, это не просто косметическая проблема: пыль мешает растению дышать, удерживает влагу и создаёт идеальную среду для грибков, плесени и вредителей. Кроме того, грязные листья ухудшают фотосинтез, и цветок может начать увядать.

Простой и натуральный способ поддерживать чистоту листьев — использовать раствор молока. Этот метод не только убирает загрязнения, но и препятствует распространению грибков. Молоко обладает мягким антисептическим эффектом и делает листья блестящими и ухоженными.

Как ухаживать за "женским счастьем" с помощью молока - инструкция

Приготовьте раствор — смешайте цельное молоко с водой в пропорции 1:10. Например, на 1 литр воды добавьте 100 мл молока.

Ни в коем случае не используйте молоко в чистом виде и не добавляйте его в землю — это может вызвать рост плесени и бактерий.

Окуните мягкую ткань или ватный диск в полученную смесь.

Осторожно протрите листья с обеих сторон. Не нужно тереть сильно — достаточно аккуратно удалить пыль и загрязнения.

Спустя 1–2 минуты протрите листья сухой чистой тканью, чтобы убрать остатки раствора и предотвратить неприятный запах.

Проводите такую обработку один раз в неделю. Это поможет улучшить внешний вид растения, повысить его устойчивость к болезням и активизировать рост.

Видео дня

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему желтеет женское счастье.

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