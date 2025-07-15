Понадобится тысяча операторов, чтобы сбить тысячу 'шахедов' дронами-перехватчиками, - аналитик

Благодаря дронам-перехватчикам можно пытаться сбивать вражеские "шахеды" на большом расстоянии от городов.

Если российские захватчики начнут одновременно запускать тысячу ударных беспилотников типа "шахед", то для их сбития дронами перехватчиками придется задействовать тысячу операторов.

Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV. Эксперт отметил, что дроны-перехватчики во время последних российских атак сбили треть вражеских "шахедов".

По его убеждению, надо масштабировать производство этих дронов-перехватчиков.

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Он обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Силы обороны имеют возможность сбивать почти все "шахеды", потому что нет таких систем противовоздушной обороны, которые могут уничтожать все воздушные цели.

"Если будет большое количество - там 99%, то это очень высокий результат. Хочу напомнить, что когда общались в наших эфирах с израильским военными во время 12-дневной войны Ирана и Израиля, то израильские военные гордились тем, что они сбивают почти 90% воздушных целей. Они говорят, что это очень высокий результат, мы хотим сбивать 99%, а когда сбиваем 95-96%, то у нас почему-то реакция такая, что это не очень хорошо. А это очень хорошо. К сожалению, на войне уничтожить все воздушные цели уничтожить невозможно", - подчеркнул Гетьман.

По его словам, для масштабирования производства дронов-перехватчиков, Украине технологии особо не нужны, но нужны деньги. "Мы тогда сможем их производить в большом количестве", - добавил Гетьман.

В то же время, аналитик отмечает, что дроны-перехватчики самостоятельно не охотятся на "шахеды". По его словам, есть преувеличение значения о применении искусственного интеллекта на этих перехватчиках.

"Потому что начинаются уже разговоры, что какие-то дроны будут летать, именно выискивать, чуть ли не научно-фантастические романы - это не совсем так. А вот те дроны, которые будут перехватчиками - это один дрон, один оператор, который должен управлять этим дроном. У

этого оператора может быть в запасе несколько дронов, и тогда будет охота на "шахеды", и что самое главное - их можно будет перехватывать на дальнем расстоянии, на более дальнем расстоянии от городов и тех локаций, на которые они направлены",- добавил Гетьман.

Он отмечает, что обломки от "шахедов" часто наносят ущерб городам при падении.

По его мнению, теоретически возможно ставить на большом расстоянии от городов мобильные группы, которые будут перехватывать "шахеды" другими средствами, не дронами-перехватчиками. Но если это анализировать с практической точки зрения, то придется в разы увеличивать численность мобильных групп, а это представляется нереальным.

"А вот дроны могут перехватывать на более дальнем расстоянии. Они могут работать на 10-15 км... Руководитель Сил беспилотных систем Мадяр говорит, что россияне смогут до тысячи дронов запускать одновременно. Нам надо тысяча операторов, которые будут перехватывать эти дроны и сидеть за пультом... и если возможно на большие расстояния от городов, куда эти дроны летят",- убежден Гетьман.

Дроны-перехватчики - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет обсуждать с партнерами дополнительное финансирование производства дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения воздушных целей.

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