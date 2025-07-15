Температура снизится до более комфортных отметок во второй половине недели.

На этой неделе погода в Киеве изменится. Укргидрометцентр прогнозирует похолодание на несколько градусов и дожди.

"15-19 июля на Киевщине и в Киеве ожидаем очень разную погоду, однако с оптимистичной перспективой, что во второй половине недели дневная жара спадет на несколько градусов и возрастет вероятность желаемых дождей под влиянием атмосферного фронта с запада", - говорят синоптики.

Ночная температура не претерпит ощутимых изменений и только в ночь на субботу ожидается ее снижение от +15°...+20° до +11°...+16°. В то же время некоторое ослабление дневной жары уже будет в четверг и пятницу (+25°...+27°), а еще ощутимее температура снизится в субботу - до +24°.

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"Интересная перспектива с дождями: четверг разделит погоду недели на сухую и с кратковременными дождями летнего характера, местами с грозами", - говорят в Укргидрометцентре.

Сначала осадки будут местами, а уже в субботу днем - повсеместно.

В Украину идет 40-градусная жара - прогноз

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что после 20 июля в Украине вероятен скачок температуры до +40° и даже выше.

"Не хочу заранее вас пугать, но в начале, через одну, следующей недели, ориентировочно во вторник, 22-го июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше", - сказала она.

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