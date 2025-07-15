Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,58 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 15 июля, остался на уровне 42,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 49,28 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,58 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,67 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 15 июля, составляет 117 082 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 905 671 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 15 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,84 гривни за доллар, то есть украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,90 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 6 копеек.

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