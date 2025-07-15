Стоит отметить, что Тарас и Елена Тополи состоят в браке уже 12 лет.

Украинская певица Елена Тополя призналась, что в браке с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей у них сейчас все далеко не так идеально, как хотелось бы. Об этом она рассказала в эфире радио "FM Галичина".

"У нас не все идеально, потому что это жизнь. Я не знаю такой семьи, чтобы не было споров, разных взглядов на что-то. Разные моменты бывают. Но мы проходим. И мы проходим достаточно сложные моменты, я могу сказать. Никто никогда не готовится к чему-то, и все это происходит внезапно, спонтанно, но у нас есть чувства", - заявила Елена.

По словам певицы, они с Тополей остаются вместе, потому что любят друг друга:

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"И желаем исправлять себя, воспитывать себя, чтобы оставаться вместе и быть счастливыми".

Стоит отметить, что Тарас и Елена Тополи состоят в браке уже 12 лет.

Напомним, ранее УНИАН писал, что во время атаки России по Киеву 23 июня одна из ракет разрушила квартиру Елены и Тараса Тополи.

"Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены", - рассказывал Тарас Тополя.

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