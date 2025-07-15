Рубио о войне в Украине: Переговоры остаются приоритетом Трампа

На фоне новостей об обострении риторики Трампа в отношении России, заявление Рубио демонстрирует решимость США завершить войну дипломатическим путем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирные переговоры остаются приоритетом президента Дональда Трампа на пути к урегулированию войны России против Украины.

Об этом он заявил во время разговора с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, передает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что ключевой темой разговора были усилия по содействию стабильности на Ближнем Востоке и обеспечение того, чтобы Иран не разрабатывал и не получил ядерное оружие. Впрочем, темы войны в Украине собеседники также коснулись.

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"Относительно российско-украинской войны, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны путем достижения прочного урегулирования путем переговоров", - заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Трамп изменил курс в отношении войны

Президент США вчера объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции".

Кроме того, США отправят Украине большой пакет вооружения. Киев за счет Европы получит 17 батарей Patriot и боекомплект к ним, также планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем.

Однако, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в этой войне - на стороне Москвы.

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