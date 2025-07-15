Рубио о войне в Украине: Переговоры остаются приоритетом Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирные переговоры остаются приоритетом президента Дональда Трампа на пути к урегулированию войны России против Украины.
Об этом он заявил во время разговора с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, передает пресс-служба Госдепа.
Отмечается, что ключевой темой разговора были усилия по содействию стабильности на Ближнем Востоке и обеспечение того, чтобы Иран не разрабатывал и не получил ядерное оружие. Впрочем, темы войны в Украине собеседники также коснулись.
"Относительно российско-украинской войны, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны путем достижения прочного урегулирования путем переговоров", - заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
Трамп изменил курс в отношении войны
Президент США вчера объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции".
Кроме того, США отправят Украине большой пакет вооружения. Киев за счет Европы получит 17 батарей Patriot и боекомплект к ним, также планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем.
Однако, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в этой войне - на стороне Москвы.