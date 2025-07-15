РФ уже готовится противодействовать украинским дронам-перехватчикам, отметил Юрий Федоренко.

Поскольку Россия не может достичь успеха на фронте, она продолжает наносить удары по гражданский инфраструктуре и мирным жителям. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Ведь войско - это часть социума, которая нацелена выигрывать битву. Войну всегда выигрывает народ. И противник хорошо понимает, что если этот народ покидает государство, то наши оборонительные способности снижаются. Поэтому противник будет наращивать возможности бить по тыловым городам", - сказал Федоренко.

Он добавил, что для того, чтобы противодействовать таким российским атакам, Украине надо оперативно нарастить количество дронов-перехватчиков. Кроме того, надо дополнительно привлечь личный состав, который будет ими управлять.

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"Средства, которые по техническим характеристикам могут сбивать "Шахеды" - они уже есть. В частности на вооружении подразделения "Ахиллес". И с каждым днем мы сбиваем все больше. Поэтому следующий момент, когда подавляющее количество военных целей, а именно типа "Шахед" будет сбиваться над украинскими полями. Важно, чтобы не над гражданскими городами. За исключением тех городов, которые находятся на границе с РФ", - добавил Федоренко.

В то же время он отметил, что Россия понимает, что Украина активно развивает свою систему ПВО. А потому Кремль пытается искать этому противодействие. Защитник объяснил:

"Мы должны преодолеть вызов, который сложится уже к новому году... Они пытаются сделать реактивный "Шахед" и уже демонстрировали испытания этого средства. Что мы должны сделать? Реактивный перехватчик. Занимается ли этим ВПК Украины? Да. Но нам надо это сделать сегодня на позавчера".

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия планирует выйти на запуск до 700-1000 "Шахедов" в сутки. По словам президента, Украина сможет массово производить дроны-перехватчики для противодействия "Шахедам", но надо ускорить финансирование этих процессов.

Использование дронов-перехватчиков для противодействия "Шахедам"раскритиковал эксперт Юрий Касьянов. По его словам, такой подход будет неэффективным по ряду причин. В частности, он отметил, что такая система противодействия достаточного дорогостоящая и требует многочисленного количества обученных операторов. Кроме того, перехватчики, в отличие от ударных дронов, летают только в хорошую погоду.

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