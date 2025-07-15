Издание акцентировало, что Трамп не впервые выставляет Путину дедлайны, на которые тот никогда не реагировал.

Новое громкое заявление президента США Дональда Трампа в отношении России было далеко не самым большим, которое он мог сделать, поэтому у Украины есть причины как для надежды, так и для разочарования.

Как говорится в материале CNN, из хорошего для Украины это то, что американский президент разрешил другим членам НАТО покупать американское оружие. "Какими бы ни были реальные масштабы передачи вооружений - это именно то, что нужно Украине", - подчеркнуло издание.

Дело в том, что системы Patriot могут сбивать ракеты, которыми РФ атакует города Украины, и только Белый дом может разрешить их поставки. А Украине не хватало именно этих и других американских вооружений, которые не были названы, но могут быть включены в поставки.

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Но главная проблема для Украины заключается в том, что Трамп не объявил о вторичных санкциях против стран, которые покупают российскую нефть. А это, как признает издание, могло бы серьезно ударить по военному бюджету российского диктатора Владимира Путина. CNN отметило, что принятие законопроекта о драконовских санкциях против РФ авторства сенаторов Грэма и Блюменталя, было бы разрушительным.

При этом издание обратило внимание, что Трамп не просто так дал Путину 50 дней чтобы тот согласился на прекращение огня. Это создает "окно", в котором Индия и Китай могут попытаться отказаться от покупки российских энергоносителей, хотя это маловероятно.

Издание акцентировало, что Трамп не впервые выставляет Путину дедлайны, но впервые делает это таким тоном.

"Политика Трампа в отношении Украины, возможно, трансформируется под влиянием настроения, но сохраняет ключевые элементы из прошлого. Желание, чтобы кто-то, вместо США, "оплачивал счета", установление "дедлайнов", а не немедленные действия, и вера в то, что Кремль стремится к миру. После новых заявлений Трампа Киев сначала почувствует облегчение, но вскоре есть риск почувствовать уже знакомое разочарование", - предположили журналисты CNN.

Заявление Трампа относительно войны в Украине

Трамп наконец-то сделал долгожданное заявление по РФ, которое он анонсировал еще 11 июля. "В понедельник я сделаю важное заявление по России", - сказал коротко Трамп в интервью NBC News, отказавшись от дальнейших подробностей.

Примечательно, заявление трампа прозвучало на фоне недовольства властителем Кремля Владимиром Путиным и отсутствием прогресса в прекращении войны в Украине.

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