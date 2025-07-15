Бывшая военная рассказала, сошлись ли они.

Бывшая военнослужащая Евгения Эмеральд, которая неоднократно обвиняла экс-мужа, военного Евгения Стипанюка в насилии, неожиданно объявила о примирении с ним. В своем Instsgram она опубликовала соответствующее видеозаявление и написала:

"Мы - не пара. Мы - родители. Два года тому назад было больно, публично, сложно. Было все - суды, скандалы, борьба. Но время и работа над собой сделали свое. Мы не сошлись. Мы не вместе. Мы просто выбрали быть взрослыми. Потому что наша дочь заслуживает обоих. Без войны. Без манипуляций. Без боли. Это не история о любви. Это история об ответственности".

На видео Эмеральд подчеркнула, что они со Стипанюком больше никогда не будут парой.

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"Мы действительно пришли к согласию… Я вам так скажу: время проходит. Как женщина, я себя отстояла. В моем сердце больше нет обид, боли и страха", - сказала она.

По ее словам, с апреля Стипанюк активно принимает участие в жизни дочери:

"Кто-то написал в комментариях: деньги, деньги. Послушайте меня, я достаточно зажиточная женщина и абсолютно самостоятельно обеспечиваю своих детей. Но вопрос в том, должна ли я это делать, если есть отец?"

Напомним, ранее Евгения Эмеральд заявляла, что ее пытались убить. При этом инициатором покушения она называла именно бывшего мужа.

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