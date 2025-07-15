Политик повторил, что "этот спор не может быть выигран со стопроцентной точностью".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что Европейская комиссия предложила его стране "гарантии" относительно отказа от российского газа в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против России. Об этом пишет TASR.

По его словам, на столе лежит письменный проект гарантий относительно планируемого прекращения поставок российского природного газа в ЕС, которые Европейская комиссия (ЕК) предлагает Словакии в обмен на голосование по 18-му пакету санкций против России. Фицо заявил, что он направляет предложение председателям всех соответствующих политических партий и ждет их ответа.

Он напомнил, что Словакия не будет голосовать по пакету санкций, требующему единогласной поддержки всех государств-членов ЕС, если Еврокомиссия не предоставит ей хотя бы минимальные гарантии того, как справиться с последствиями её "демагогического и вредного" предложения о прекращении поставок российского газа с 1 января 2028 года

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"Одержимость Россией настолько велика, что у нас нет никаких шансов заставить Комиссию отозвать её газовое предложение. Не говоря уже о том, что Еврокомиссия продвинет это предложение, даже если мы проголосуем против него сто раз, что мы и сделаем. Мы никогда не будем голосовать за это безумие Комиссии", - заявил премьер-министр.

Фицо повторил, что этот спор не может быть выигран со стопроцентной точностью.

"Несмотря на то, что мне очень хотелось бы как можно скорее завершить эту печальную главу в деятельности Еврокомиссии, я всё же оставляю за собой возможность не поддержать 18-й пакет санкций", - добавил политик.

Санкции против РФ

Европейский союз может привязать так называемый потолок цены на российскую нефть к рыночным ценам в мире. Такой вариант рассматривается в рамках подготовки 18-го пакета санкций.

По словам информированных собеседников издания Bloomberg, предложение предусматривает установление плавающего потолка, который будет на 15% ниже рыночной цены и будет пересматриваться каждые три месяца. Но первым этапом на этом пути должно стать снижение потолка с нынешних 60 до 50 долларов за баррель.

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