Семья, работа или друзья - кот, которого вы выберите, укажет на ваши приоритеты.

Каждому человеку интересно узнать себя получше и понять истинную мотивацию. Психологический тест с картинками - простой и честный способ самоанализа. В нём вам нужно определиться с одним изображением из нескольких. Подумайте и честно ответьте, какая иллюстрация кажется наиболее близкой вашему внутреннему миру.

Тест на жизненные ценности

В этом варианте теста требуется выбрать одного из пяти котов. Сделанный выбор укажет на то, какая вещь является для вас главной в жизни.

Кошка №1

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Источником вашего счастья является карьера и всё, что с ней связано - конкуренция, профессиональное саморазвитие, повышение по званию. Для вас недостаточно просто приемлемо делать свою работу. Важно быть лучшим специалистом и получать удовольствие от достигнутого.

Кошка №2

С таким выбором вы бы легко прошли тест на семейные ценности. Без улыбки на лицах близких вы никогда не будете счастливы. И ради их благополучия готовы прилагать невероятные усилия.

Кошка №3

Для вас крайне важны друзья, а одиночество - невыносимо. В хорошей компании можете забыть о всех проблемах. Порой доверяете приятелям даже больше, чем семье. В дружбе вам важно не только брать, но и давать, так что вы и сами являетесь замечательным другом.

Кошка №4

Наибольшую радость вам приносят хобби - творчество, чтение, путешествия, спорт, домашние животные. Это не значит, что каждый день вы только развлекаетесь. Но при отсутствии возможности заняться любимым делом жизнь кажется вам неполноценной.

Кошка №5

Самая важная для вас ценность - здоровье, как физическое, так и психическое. Вы обеспокоены своим самочувствием больше среднего человека. Искренне наслаждаетесь практиками, полезными для организма. Если удалось сделать зарядку или правильно питаться, то день прожит не зря.

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