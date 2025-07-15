Пока функция доступна только в инсайдерской сборке, релиз в стабильной версии ожидается в 2025 году.

Компания Microsoft начала тестировать новую функцию в Windows 11, которая улучшит время автономной работы устройства. Это адаптивный режим энергосбережения – Adaptive Energy Saver.

В отличие от привычного "Энергосбережения", которое активируется, когда уровень заряда батареи падает ниже 20% (по умолчанию), новая функция будет включаться автоматически даже при полном заряде, если система сочтет это уместным, пишет The Verge.

Microsoft обещает, что адаптивный режим не снижает яркость экрана и не создаст дискомфорта. Вместо этого он ограничит фоновую активность маловажных приложений и процессов, чтобы продлить время работы ноутбука в течение дня без явных вмешательств.

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Функция уже появилась в тестовой сборке 26002 для участников программы Windows Insider, релиз в стабильной версии Windows 11 ожидается до конца 2025 года. Работает она только на устройствах с аккумулятором – то есть на ноутбуках, планшетах и портативных ПК.

Как УНИАН уже писал, Windows 11 впервые обогнала Windows 10 и стала самой популярной в мире десктопной ОС – спустя почти четыре года с момента релиза. Сейчас операционка установлена более чем на 700 млн устройств: это 52% рынка, тогда как доля Windows 10 чуть больше 45%.

Это произошло на фоне приближающегося конца поддержки "десятки", которая завершится уже 14 октября. Это означает, что система больше не будет получать обновления, которые предусматривают исправление ошибок и предоставляют доступ к новым функциям.

Ранее мы рассказывали, как легко и быстро оптимизировать Windows 11, чтобы компьютер не тормозил. Рекомендуется удалить ненужные компоненты, выставить лучшие настройки персонализации, а также отключить процессы, которые шпионят за компьютером и "жрут" ресурсы.

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