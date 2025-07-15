Буданов раскрыл Келлогу планы РФ по нападению на НАТО

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом раскрыл данные разведки о подготовке России к нападению на НАТО.

Как отметили в пресс-службе ГУР, Буданов участвовал в мероприятии вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сирским, начальником Генштаба генерал-майором Андреем Гнатовым, а также представителями разведки.

Сообщается, что американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов государства-агрессора РФ до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

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"Имперские амбиции кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - заявил Буданов.

Глава ГУР поблагодарил правительство и народ США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины, отметив, что "Россия признает только силу", поэтому именно через нее Украина достигнет устойчивого мира.

Кит Кэллог в Украине - главные новости

Утром 14 июля Кэллог прибыл в Киев. На железнодорожном вокзале его встречал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Келлог заявлял, что может пробыть в Украине целую неделю. В Украине Келлог должен получить данные о потенциале армии РФ и перспективах украинского войска.

В Киеве Кэллог провел ряд встреч, в частности с президентом Зеленским.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсуждаем историческое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия в Украину", - рассказал об этих переговорах Келлог.

Он подчеркнул, что поставки оружия Украине будут полностью финансироваться союзниками. Спецпредставитель президента США отметил, что это решение поддержит оборону Украины и укрепит единство НАТО.

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