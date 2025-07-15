Буданов раскрыл Келлогу планы РФ по нападению на НАТО

Руководитель разведки отметил, что "Россия признает только силу", поэтому именно через нее Украина достигнет устойчивого мира.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом раскрыл данные разведки о подготовке России к нападению на НАТО.

Как отметили в пресс-службе ГУР, Буданов участвовал в мероприятии вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сирским, начальником Генштаба генерал-майором Андреем Гнатовым, а также представителями разведки.

Сообщается, что американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов государства-агрессора РФ до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

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"Имперские амбиции кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - заявил Буданов.

Глава ГУР поблагодарил правительство и народ США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины, отметив, что "Россия признает только силу", поэтому именно через нее Украина достигнет устойчивого мира.

Кит Кэллог в Украине - главные новости

Утром 14 июля Кэллог прибыл в Киев. На железнодорожном вокзале его встречал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Келлог заявлял, что может пробыть в Украине целую неделю. В Украине Келлог должен получить данные о потенциале армии РФ и перспективах украинского войска.

В Киеве Кэллог провел ряд встреч, в частности с президентом Зеленским.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсуждаем историческое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия в Украину", - рассказал об этих переговорах Келлог.

Он подчеркнул, что поставки оружия Украине будут полностью финансироваться союзниками. Спецпредставитель президента США отметил, что это решение поддержит оборону Украины и укрепит единство НАТО.

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