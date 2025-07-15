Президент сменил свой подход и сделал то, на что все так давно надеялись - ужесточил свою позицию против РФ, поставляя Украине больше оружия.

Прошло полгода и президент США Дональд Трамп осознал, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну против Украины.

Этот новый реализм - долгожданное изменение, которое повышает шансы на прекращение огня, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal (WSJ). "Лучшая новость с понедельничной встречи в Белом доме заключается в том, что свободный мир продолжит вооружать Украину против разрушительных действий Путина", - говорится в статье.

Издание отметило, что в бесседе с Трампом генсек НАТО Марк Рютте признал, что скорость поставок оружия Украине имеет решающее значение. Он добавил, что у Путина нет другой цели, кроме как убить мирных жителей и сломить боевой дух украинцев. Поэтому, как отметили обозреватели WSJ, несколько зенитных ракет Patriot могут быть доставлены в Украину в течение нескольких дней, и они, несомненно, окажут немедленную помощь.

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Кроме того, как говорится в статье, Рютте и Трамп намекнули, что в Украину отправятся не только системы противовоздушной обороны. "Это означает больше ракет большой дальности, которые могут достичь глубокой территории России", - отметили в издании.

Еще одна деталь, которую заметили обозреватели издания, касается законопроекта о драконовских санкциях против РФ авторства сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

Дело в том, что теперь Трамп похвалил законопроект и дал понять, что не будет против, если его примут.

Но есть и один упущенный из виду инструмент, о котором Трамп не упомянул, - это конфискация российских активов на Западе на сумму $300 млрд.

"Президент явно разочарован своей неспособностью закончить войну и, похоже, пришел к выводу, что Путин играет с ним, как и с другими лидерами США. Трамп заявил, что Россия обманывала президентов, начиная с Джорджа Буша-младшего, и он прав", - констатировали обозреватели издания.

В издании допустили, что сочетание санкций и поставок оружия не гарантирует, что Путин пойдет на прекращение огня:

"Он одержим идеей превратить Украину в российскую сатрапию. Но по мере роста военных расходов растет и давление на Путина".

Поставки оружия Украине

Трам объявил о серьезном увеличение поставок оружия Украине. Они будут осуществляться за счет стран-сленов НАТО. Речь идет о целом ряде вооружения, в том числе о системах ПВО.

Ожднако, как обращают внимание аналитики. Теперь эффективность этого шага будет зависеть от скорости поступления оружия в Украину.

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