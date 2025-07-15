Жир на животе? Эти 6 продуктов помогут от него избавиться.

Если вы мечтаете о плоском животе, начните с пересмотра рациона. Фитнес-гуру Дениз Остин уверена: чтобы подтянуть живот, нужно включить в рацион правильные продукты — они ускоряют метаболизм и насыщают надолго.

По словам девушки, без сбалансированного питания добиться стройности в области талии практически невозможно.

Остин рекомендует продукты, богатые белками, полезными жирами и клетчаткой — они способствуют активному жиросжиганию.

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Яйца

Этот продукт ежедневно присутствует в меню Остин. "Яйца содержат много белка и жиров, а значит, надолго обеспечивают чувство сытости", — объясняет она.

Авокадо

Чтобы организм начал расщеплять жир, нужно употреблять здоровые жиры. "Авокадо не только богат витаминами C, E и K, но и содержит мононенасыщенные жиры, благотворно влияющие на сердце — такие же, как в оливковом масле", — говорит Остин.

Грецкие орехи

Фитнес-эксперт старается включать грецкие орехи в свой рацион ежедневно. По ее словам, орехи богаты омега-3 жирными кислотами и подходят для питания с низким гликемическим индексом, что может способствовать сжиганию большего количества калорий.

Крестоцветные овощи

В отдельной публикации Остин советует увеличить потребление овощей из семейства крестоцветных: "Добавляйте в блюда брокколи и цветную капусту. Они насыщены антиоксидантами и помогают уменьшить воспаление в организме".

Греческий йогурт

По словам Остин, это не просто вкусное, но и функциональное лакомство:

"Греческий йогурт богат кальцием, калием и белком. Его можно использовать в готовке или есть с ягодами. Высокобелковая молочная пища помогает контролировать аппетит и одновременно ускоряет сжигание жира", - утвержает девушка.

Миндаль

Идеальный перекус при борьбе с жиром на животе — это миндаль. "В миндале много клетчатки, белка и полезных жиров. Это отличная альтернатива сладостям и мучному", - резюмировала Остин.

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