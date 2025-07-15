На западе страны станет несколько свежее.

В среду, 16 июля, в ряде областей Украины ожидаются осадки. Местами вероятны грозы и сильные ливни с градом и шквалами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дожди с грозами пройдут завтра в западных областях, дойдут до Житомирской, Черкасской, Киевской, Одесской областей. Локально возможны сильные ливни, шквалы, град!" - предупредила эксперт по погоде.

На остальной территории Украины, по ее данным, в среду будет сухо и жарко. Так, на юге, востоке и в Днепропетровской области температура повысится до +30...+36 градусов. В большинстве центральных областей будет +27...+31 градус. На севере столбики термометров покажут +28...+30, а в западных областях будет свежее всего, днем +22...+27 градусов.

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Погода в Киеве завтра

В Киеве 16 июля предполагается в течение дня +27...+30 градусов. Преимущественно без осадков, говорит Наталка Диденко, только вечером в среду есть вероятность локального грозового дождя.

В Украину идет циклон - что известно

17 июля к Украине приблизится циклон из Западной Европы и дождей станет больше. Укргидрометцентр прогнозирует, что в западных областях атмосферный фронт обусловит умеренные, местами значительные дожди. Кратковременные дожди с грозами также ожидаются в Житомирской, Винницкой, Киевской, местами Черкасской и Кировоградской областях.

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