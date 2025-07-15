В частности, неделя подкинет Девам задачки, связанные с деньгами.

На этой неделе Рыб, Дев и Львов ждет непростое испытание. С 17 июля Меркурий начинает ретроградное движение во Льве, усиливая напряженность в отношениях и обостряя старые темы. Возвращаются бывшие, всплывают нерешенные разговоры, а нервы могут быть на пределе, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рыбы

Возможны сложности в коммуникации, как с партнером, так и на работе. Вам трудно четко выразить мысли, что может вызывать недопонимание. Воздержитесь от импульсивных слов, сейчас важно говорить обдуманно. Финансовые или карьерные сомнения тоже могут всплыть. Опирайтесь на близких, а свободное время посвятите тому, что укрепляет вашу самооценку. Честность с собой и с окружающими - ваш козырь на этой неделе.

Дева

Неделя подкинет задачки, связанные с деньгами. Возможно, перерасход бюджета или тревоги о будущем. Отделите реальные проблемы от надуманных страхов. Если потребуется - сократите лишние траты. Вы умеете планировать, и сейчас это особенно важно. Финансовый анализ и благоразумие помогут снизить тревожность и укрепить уверенность в завтрашнем дне.

Лев

Вы можете почувствовать, что застряли, особенно в работе или планах. Это ощущение временно и связано с ретроградным Меркурием, он замедляет процессы, чтобы вы могли переосмыслить путь. Не начинайте ничего нового, лучше довести до конца уже начатое. Пересмотрите приоритеты и позаботьтесь о себе. Спокойное принятие временных остановок откроет путь к обновлению.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вырвутся из полосы неудач и обретут то, чего давно ждали.

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