Маловероятно, что JASSM смогут достичь Москвы, но они поместят в зону досягаемости как минимум 30 российских авиабаз.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок Украине совместных ракет класса "воздух-земля" (JASSM). Об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что в случае одобрения заявки, крылатые ракеты с радиолокационным уклонением, скорее всего, будут запускаться с украинских истребителей F-16, что станет значительным усилением поддержки со стороны США.

Согласно неподтверждённым данным, стандартная версия JASSM, дальность которой составляет 370 километров, будет отправлена Украине. Она использовалась американскими истребителями для убийства Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ, в 2019 году.

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Ракета, оснащённая 450-килограммовой боеголовкой, изначально разрабатывалась для уклонения от российских зенитных ракетных комплексов С-300 и может летать на малых высотах, чтобы не быть замеченной радарами противника.

Важно, что в арсенале Украины есть только одна другая крылатая ракета воздушного базирования - англо-французская Stormshadow, а также имеются баллистические ракеты наземного базирования Atacms.

"Президент Зеленский безуспешно лоббировал передачу Германией 300 ракет Taurus. Поставка такого количества ракет была бы весьма существенной, поскольку расстояние от украинской границы до Москвы составляет около 450 километров, а это означает, что ракеты Taurus могли бы позволить Зеленскому нанести удар по российской столице", - пишет издание.

Отмечается, что маловероятно, что JASSM смогут достичь Москвы, они поместят в зону досягаемости как минимум 30 российских авиабаз. Это затруднит нанесение Россией частых авиаударов по Украине, несмотря на то, что Кремль отвёл многие из своих самых ценных самолётов от границы, чтобы защитить их от авиаударов.

Вооруженные ракетами JASSM, украинские пилоты могли бы рискнуть и вторгнуться в воздушное пространство России, чтобы приблизиться к своим целям, но это подвергло бы ценные киевские F-16 риску российской ПВО.

JASSM, скорее всего, будут использоваться для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и командным пунктам в надежде, что Украина сможет растянуть линии снабжения Москвы и замедлить наступление.

Возможность передачи Украине ракет JASSM

Ранее Military Watch Magazine со ссылкой на информированный источник сообщал, что Трамп рассматривает возможность поставки крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины. Платформами для их запуска могут стать американские истребители F-16.

Журналисты добавили, что в настоящее время JASSM располагают четыре страны, включая Польшу, которая получила 110 таких ракет для своих истребителей F-16. США придерживаются строгой экспортной политики, так как запрос на покупку этих ракет от Южной Кореи был отклонен.

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