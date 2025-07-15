Разработчики добавили в приложение персонажей, с которыми можно вести "осмысленные диалоги".

В приложении чат-бота Grok от компании xAI Илона Маска появились виртуальные персонажи для общения. Среди них – готическая аниме-девушка, похожа на Мису Амане из "Тетради смерти", и 3D-лисенок Руди.

Новая функция доступна всем пользователям, и предлагает настраиваемых компаньонов с индивидуальными характерами и стилем общения. По словам Маска, технология "откроет путь к более человечному искусственному интеллекту".

Как пишет The Verge, чтобы активировать компаньона, необходимо перейти в настройки и следовать инструкциям однако Маск пообещал упростить этот процесс в ближайшие дни, назвав текущую версию "мягким запуском" (soft launch).

Видео дня

В сети уже появились многочисленные видео, в которых Эни и Руди выполняют различные команды, например, танцуют, реагируют на реплики или отвечают шепотом.

Напомним, на днях компания Илона Маска представила четвертую версию чат-бота Grok. По словам самого Маска, это самый умный искусственный интеллект в истории человечества, который "предпримет все усилия для поиска правды".

В xAI отмечают, что новая модель чат-бота вышла далеко за рамки обычных ответов на вопросы пользователей. Теперь Grok думает "на уровне ученого", умеет анализировать изображения и текст одновременно и многое другое.

Пользователи сразу начали проверять, на что способен Grok – и заметили интересную особенность. По умолчанию в боте активирован своеобразный "режим Маска": при ответах на чувствительные вопросы Grok 4 регулярно обращается к личным публикациям самого Маска в Twitter/X.

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