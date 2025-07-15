Заявление прозвучало на фоне новости о смерти мужчины с гражданством Украины и Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Брюсселю с требованием, чтобы Европейский Союз принял "меры" против "принудительной мобилизации" в Украине, пишет издание Origo.

Такое заявление Орбан сделал на фоне слухов, что якобы из-за побоев ТЦК погиб житель Закарпатья с украинским и венгерским гражданством Йожеф Шебештьен.

"Нельзя заявлять о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", - сказал премьер Венгрии.

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Орбан также сообщил, что правительство Венгрии следит за тем, сколько их граждан мобилизовалось в Украине в ряды ВСУ и сколько из них погибли на войне. Он добавил, что Венгрия может оказать помощь семьям погибших.

Также премьер Венгрии считает, что в отношении Украины следует применить многоэтапный подход. Как пишет издание, по его мнению, сначала следует договориться с Россией о прекращении огня, а уже после этого заключить экономическое соглашение и договор, предусматривающий ограничение вооружения с Россией. Впоследствии можно будет одобрить стратегическое соглашение между ЕС и Украиной, но оно не должно предусматривать вступление нашей страны в ЕС.

В Сухопутных войсках Украины отреагировали на обвинения со стороны Венгрии в якобы избиении представителями ТЦК жителя Закарпатья. В войске сообщили, что у мужчины был паспорт гражданина Украины на имя Иосиф Шебештень.

В войска его, как подчеркнули в Сухопутных войсках, мобилизовали законно, но мужчина впоследствии самовольно покинул часть. Через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, следов побоев на его теле не было обнаружено.

Отношения Украины и Венгрии

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет покупать у США оружие для Украины. Он добавил, что ни деньги венгерского народа, оружие или солдаты не попадут в Украину. Сийярто также заявил, что ему не нравится, как происходит мобилизация в Украине.

Также мы писали, что политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскритиковал решение Брюсселя выделить 100 миллиардов евро на помощь Украине. По его мнению, эти деньги лучше использовать, чтобы защитить границы и поддержать европейских граждан. Орбан добавил, что вместо мира, Брюссель хочет и дальше "финансировать" войну в Украине.

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