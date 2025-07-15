Во Франции собираются готовиться к новой масштабной войне до 2030 года.

К 2030 году в Европе может возникнуть масштабный военный конфликт из-за российской угрозы, которая продолжает распространяться. Об этом говорится во французской доктрине в области обороны и безопасности "Национальный стратегический обзор - 2025".

В доктрине говорится о том, что ключевыми целями Франции до 2030 года являются материальная и моральная подготовка к потенциальной большой войне в Европе. В частности, предлагается увеличить расходы на оборону для перевооружения и повышения устойчивости страны.

Отмечается, что риск участия Франции в войне и угроза гибридных атак со стороны РФ достигли беспрецедентного уровня. Тем не менее в доктрине признается тот факт, что обычная война на территории страны пока маловероятна.

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В обзоре упоминается то, что Россия считает Францию и всю Европу своими врагами. В документе рекомендуется повысить приоритет этой угрозы.

В доктрине также прогнозируется, что наиболее вероятными сценариями на ближайшие три-пять лет являются новые волны наступления РФ в Украине, а также агрессия против Молдовы и Балкан. Не исключается и агрессия против НАТО.

В обзоре резюмировали, что исход российско-украинской войны имеет важнейшее значение для будущего Европы. Поэтому продолжение поддержки Украины требует активного европейского участия.

Сколько времени нужно России для подготовки к новой войне

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Европе понадобится не менее 20 лет, чтобы создать силу, способную противостоять российскому вторжению в Литву и прилегающие части Польши без участия США. Согласно прогнозу экспертов, Россия же может восстановить силы для новой войны значительно быстрее.

В издании считают, что РФ может подготовиться к новой войне уже в течение нескольких лет.

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