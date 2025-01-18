Германию немного пугает, что Россия производит кучу оружия и располагает полуторамиллионное армией, тогда как численность Бундесвера составляет всего 180 тысяч.

Кремль не намерен сворачивать агрессию против Украины, ведь, очевидно, поставил себе цель полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до 2026 года. Но даже если Дональд Трамп заставит Москву остановиться сейчас, Россия будет представлять большую угрозу для Европы в ближайшие годы. Об этом пишет Welt.

Руководитель Украинского ситуационного центра в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что Россия вооружается сверх потребности своих войск в Украине. В частности он утверждает, что в российской армии "становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников". По его мнению, это свидетельствует о намерении Кремля подготовиться к войне с НАТО, даже если сейчас РФ не планирует вступать в прямой конфликт с Западом.

По данным немецких военных, армия РФ в значительной степени компенсирует свои человеческие и материальные потери в Украине. В частности указывается, что Москва набирает около 30 тысяч солдат ежемесячно, заманивая новобранцев высокими материальными стимулами.

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В частности Берлин беспокоит численность армии РФ - 1,5 миллиона действующих военнослужащих. Для сравнения: Бундесвер насчитывает 180 тысяч действующих солдат.

Кроме того Россия наладила широкомасштабное производство авиабомб, в том числе управляемых, ракет, артиллерийских снарядов, а также дронов-камикадзе различных типов, в том числе производит тысячи "Шахедов" ежегодно.

"Россия имеет впечатляющее количество войск и широкий спектр мощной техники", - говорит председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Мари Агнес Штрак-Циммерманн.

Однако, по ее словам, война в Украине также выявила слабые стороны России, в частности в вопросах материально-технического обеспечения, устаревшего оборудования и низкого морального духа солдат.

Военный аналитик Нико Ланге предостерегает от того, чтобы при оценке потенциальной угрозы смотреть только на количество солдат или танков. "Россия имеет волю к применению грубой военной силы и готовность нести большие потери. Это делает Россию чрезвычайно опасной", - говорит Ланге.

Он также предупреждает о возможности как прямых, так и гибридных атак России против Польши и стран Балтии - ударов беспилотниками и ракетами, нападений войск без национальных знаков различия и тому подобное.

Штрак-Циммерман добавляет, что вероятность таких сценариев в значительной степени зависит от результатов войны в Украине.

"Путин буквально почувствовал вкус крови. Если вы хотите сохранить мир, вы должны уметь защитить себя. Если мы наконец этого не поймем и Путин добьется успеха в Украине, нападения на члена НАТО через четыре-пять лет более чем реалистичны", - говорит она.

Агрессия России в мире: последние новости

Как писал УНИАН, российские военные засветили радаром зенитного ракетного комплекса С-400 самолет НАТО, патрулировавший международное воздушное пространство над Балтийским морем. Эту демонстративную угрозу приняли в отношении французского патрульного самолета Atlantique 2.

Также мы рассказывали, что Россия предпринимала скрытые попытки подорвать избранные правительства по всему миру. В частности РФ использовала государственные СМИ для продвижения вредных интересов Кремля.

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