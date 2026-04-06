У нас достаточно людей, чтобы воевать 10 лет и даже больше, – нардеп

По словам народного избранника, проблема заключается в том, как заставить людей отправиться на фронт.

У Украины достаточно человеческих ресурсов, чтобы воевать еще 10 лет и больше, но проблема заключается в том, что люди избегают мобилизации из-за страха. Об этом в комментарии The Independent заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Комментируя проблемы украинской мобилизации, он отметил, что люди воспринимают попадание в армию как билет в один конец. По мнению нардепа, если бы были ротации, и люди понимали, что после года на фронте их отпустят домой, желающих служить было бы значительно больше.

"Это вопрос психологический, потому что если посмотреть на количество мужчин, у нас достаточно людских ресурсов, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше. Ключевая проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создавать психологические стимулы, ведь если вы видите армию уклонистов, вам самим не захочется воевать", – заявил нардеп.

Как писал УНИАН, по данным СМИ, украинское руководство готовится воевать еще как минимум 2-3 года, поскольку прогресса в мирных переговорах нет. При этом в Офисе президента не исключают сценарий, при котором США окончательно откажутся от поддержки Украины.

Также мы писали, что по данным нардепа Михаила Цимбалюка, около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста в Украине не обновили военно-учетные данные в ТЦК. По его словам, именно с этой категорией военнообязанных чаще всего происходят уличные конфликты и незаконные задержания.

