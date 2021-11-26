Если попытаться сравнить ситуацию на восточной границе Украины сегодня и весной, когда Россия массово перебрасывала тяжелую технику и вооружение на полигоны на свою европейскую часть, то сравнивать, действительно, ничего.

Замечу, что и весной до наших границ почти никто не доехал, даже в 100-километровую зону. А сейчас речь идет вообще о пунктах постоянной дислокации российских частей. Они находятся на зимних квартирах. И они там появились не вчера (по крайней мере 85 тысяч было до 2019 года), а стоят там семь лет. Никаких полигонов, никаких учений, никаких боевых стрельб – ничего сегодня не проводится.

Поэтому я доверяю словам главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, который говорит, что ситуация контролируемая и если есть какие-то смещения, то они плановые.

Ведь, во-первых, когда Bloomberg пишет о каких-то перемещениях на основании данных какой-то разведки, то даже не указывает, какой именно. Да, партнеры Украины на Западе обеспокоены, звучат политические заявления, но никакого официального подтверждения описанным действиям нет. Идет политическая игра, которую ведут США, а мы лишь молчаливые участники этой игры.

Во-вторых, когда Bloomberg пишет о расположении танкового батальона, то танковый батальон – не танковая бригада. И это нужно понимать! Если мы завтра переместим батальон, то это разве означает что у нас война? Нет. Снова приведу слова главнокомандующего Вооруженных Сил, который сказал, что на сегодня наша разведка не наблюдает формирования ударной группировки для осуществления вторжения в Украину.

Партнеры Украины на Западе обеспокоены, звучат политические заявления, но никакого официального подтверждения описанным действиям нет

Впрочем, это не значит, что опасности нет. Она всегда есть, ведь что там в голове у господина Путина, можем только догадываться. Так, признаков подготовки к войне пока нет – стоят российские части в пунктах постоянной дислокации и занимаются повседневной деятельностью, даже не проводят обучение. То есть нет, чем вторгаться. Но если гипотетически рассматривать худший вариант, стоит просто взглянуть на политику Кремля.

Во-первых, президент РФ Владимир Путин говорит, что Россия не заканчивается нигде. Это первый его тезис. Во-вторых, еще один тезис - Россия будет защищать "русский мир" в любой части земного шара.

Другими словами, чтобы российские танки ворвались на нашу территорию, чтобы спасать "русский мир", достаточно, чтобы в Киеве звучала русская речь. Ведь России не нужно никакого повода, она "не заканчивается нигде".

Однако сейчас есть сдерживающие факторы. Дело в том, что, если российский солдат пересечет нашу границу, это будет означать официальную войну на европейском континенте. Как вы думаете, какова будет реакция Запада? Тут уж озабоченностью не обойдешься.

Другими словами, чтобы российские танки ворвались на нашу территорию, чтобы спасать "русский мир", достаточно, чтобы в Киеве звучала русская речь

Официальная война - это не так, как в 2014 году: "зеленые человечки", "шахтеры", "трактористы", а нас там вообще нет. ООН будет вынуждена применить, в соответствии с Уставом, меры к стране-агрессору, а это секторальные санкции (по секторам экономики), прекращение отношений со страной в любом формате для членов Организации Объединенных Наций. Если ООН этого не выполняет, то она самораспускается.

И еще один важный фактор, что РФ сложно осуществить нападение на Украину: украинская армия сейчас – это не армия образца 2013-2014 годов. И Россия это понимает. Смотрите, как там опасаются из-за того, что мы получим высокоточное и высокотехнологичное современное оружие, что нас обучают новейшим методикам ведения боевых действий, что присутствуют инструкторы из стран членов НАТО... РФ понимает, что с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом растет цена победы для них. То есть им будет все труднее и труднее это сделать, а в какой-то момент произойдет так, что Россия не сможет преодолеть оборону Вооруженных Сил Украины.

Уже сегодня мы выросли по численности, более чем в 2,5 раза. И, если брать во внимание боевой потенциал, то мы отстаем только в авиации и ракетных войсках. А так, то по некоторым параметрам Вооруженные Силы Украины даже лучше Вооруженных Сил Российской Федерации.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт