В Киевскую область зашел сводный отряд военнослужащих Росгвардии от Чеченской республики численностью 1,2 тысячи человек.

Украинская разведка опубликовала данные о чеченских командирах военнослужащих Росгвардии, которые воюют против Украины в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, которые были совершены на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" различную информацию", - говорится в сообщении.

В частности, на днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины.

В связи с этим разведка публикует часть имеющейся информации.

В частности, 24 февраля через Чернобыльскую зону отчуждения на территорию Украины прибыл сводный отряд военнослужащих Росгвардии от Чеченской республики - батальоны "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный (Анзор Бисаев). Их численность составляла более 1200 человек.

При этом генерал-майор Тушаев был уничтожен 26 февраля в районе Гостомеля. Бисаева ранее заметили в районе Бородянки или села Бабинцы, Межидов - тоже в районе Бабинцов.

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