В США говорят об изменении расчетов войны, если Украина получит больше оружия.

В будущем Украина может получить "грозное и мощное" вооружение, которое имеют США и которое еще не используется в Украине. Об этом сказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер во время Рижской конференции, пишет РБК-Украина.

По словам Уитакера, США имеют вооружение, которое может нанести "серьезный ущерб, в любом месте и в любое время, которое будет выбрано". По его словам, такое вооружение может быть поставлено Украине:

"Некоторое из него может быть потенциально перемещено в Украину для использования, и это может изменить калькуляцию".

Он также сказал, что сейчас тот момент, когда российский диктатор Владимир Путин еще не решил, что пришло время для переговоров. Он также добавил, что российский Путин "не может продемонстрировать слабость, хотя на самом деле очень слаб".

Передача ракет Tomahawk Украине - что известно

Напомним, что в последнее время идут разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk. В частности, президент Украины Владимир рассказал, что не получал отказа от президента США Дональда Трампа относительно перспективы продажи Украине этих ракет.

Однако по мнению экспертов, у США нет большого запаса ракет Tomahawk, . Среди аналитиков распространено мнение, что по состоянию на 2020 год запасы ракет Tomahawk в США составляли около 4000 единиц.

