Стоит понимать, что даже в случае положительного для Украины решения Пентагон передаст лишь небольшую часть от того, что имеет.

США вроде бы рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", однако аналитики предупреждают, что этих ракет у Пентагона на самом деле не так уж и много.

Как пишет Defense Express, из правительственных документов США известно, что с 1983 года, когда стартовало серийное производство, за все время было выпущено около 9000 ракет. Последняя точная цифра, обнародованная для широкой общественности - 8919 ракет "Томагавк", выпущенных по состоянию на март 2024 года.

Однако стоит учесть, что американская армия использовала эти ракеты в нескольких военных конфликтах в течение последних десятилетий, поэтому в запасах Пентагона их остается значительно меньше, чем было изготовлено. По информации ВМС США, к 2022 году в целом было использовано более 2300 "Томагавков". По подсчетам аналитиков, после этой даты еще как минимум 165 единиц были использованы для ударов по йеменским хуситам и Ирану.

Видео дня

К этим 2465 единицам надо добавить еще неизвестное количество ракет, которые были использованы во время военных учений, а также тех, которые были утилизированы из-за исчерпания своего срока эксплуатации.

Как пишет Defense Express, сейчас среди аналитиков распространено мнение, что по состоянию на 2020 год запасы ракет "Томагавк" в США составляли лишь около 4000 единиц.

Что касается темпов производства ракет "Томагавк", то они являются крайне медленными. Бюджетные документы Пентагона за 2025 год свидетельствуют, что в 2023 финансовом году было выпущено лишь 68 ракет, в 2024 - 34, в 2025 планировали выпустить лишь 22 ракеты. На 2026 год план увеличили до 57 ракет.

"В целом именно такие цифры вполне позволяют оценить, насколько реально США сразу выделить на нужды Украины определенное количество ракет Tomahawk. И это с учетом предположения, что для них есть лишние пусковые", - резюмирует Defense Express.

Ракеты "Томагавк": последние новости

Как писал УНИАН, на днях Дональд Трамп сообщил, что почти определился с тем, передаст ли Украине крылатые ракеты "Томагавк", способные поражать цели глубоко на территории России. Однако его беспокоит вопрос о том, куда именно украинцы могут ударить этими ракетами.

Между тем Кремль прилагает дипломатические усилия, чтобы удержать США от передачи этих ракет Украине. В частности россияне ссылаются на старые американо-российские договоры о контроле над вооружениями.

Вас также могут заинтересовать новости: