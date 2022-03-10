Уровень контроля в России скоро превзойдет даже книгу "1984".

Российская Федерация — это государство рабов. Основная цель властей РФ — контролировать свое "стадо" любыми способами. Лживые пропагандисты продолжают убеждать граждан страны-агрессора, что война в Украине идет по плану. А любые намеки на сопротивление давятся в зародыше. Дошло даже до того, что россиян наказывают за неугодные комментарии. Недавно жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч рублей за якобы оскорбительную расшифровку символа "Z".

Как передает TJournal, о "преступлении" рассказала начальник пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Ольга Абмайкина: "Это был комментарий под одним из постов "ВКонтакте". Пост был о том, что военные России раскрыли значение знаков "Z" на спецтехнике. Под этим постом гражданин писал негативные комментарии: "Z — засранцы".

Для жителя Сургута 40 тысяч рублей вполне могут оказаться месячной зарплатой. Надеемся, таких случаев будет больше. Возможно, тогда жители России поймут, что стали рабами в своей тоталитарной державе.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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