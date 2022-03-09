С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили более 12 тысяч российских террористов.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова утверждает, что "специальная военная операция" (так Кремль называет российско-украинскую войну - ред.) якобы "идет по плану".

Об этом она заявила на брифинге в министерстве 9 марта.

"Продолжает осуществляться специальная военная операция вооруженных сил РФ... Она идет строго по намеченному плану", - сказала она.

С начала полномасштабной российско-украинской войны Вооруженные силы Украины уничтожили более 12 тысяч человек вражеского войска.

Пентагон констатирует, что армия РФ теряет в Украине большое количество боевой техники. За 12 суток уничтожено до 10% от всего количества, которое Путин стягивал в течение полугода к границам с Украиной.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что Путину не докладывают о потерях на войне. По его словам, российская пропаганда работает достаточно эффективно на свою аудиторию и буквально по нулям для иностранной аудитории.

В России есть элита, которая недовольна происходящим, добавил Грозев. Даже для многих людей из окружения Путина, не включенного в милитари-список, эта война была неожиданностью.

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