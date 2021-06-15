По словам оппозиционера, предварительный план Кремля по Крыму был совсем другим.

Российский президент Владимир Путин в 2014 году принял решение об аннексии Крыма единолично и внезапно даже для своего окружения. Предварительный план заключался в создании «независимого» Крыма.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

«Я разговаривал и спрашивал у людей, что знают, как принималось решение, почему был аннексирован Крым, ведь мне же все говорили, что план был просто признать независимость, не более того. Путин принял это решение сам, самостоятельно, в последний момент», — отметил он.

По словам политика, это решение удивляло даже ближайших советников Путина.

«Поэтому Путин, увы, непредсказуемый вследствие того, что у него искаженная картинка мира: он не сидит в интернете, он никому не доверяет, он находится под влиянием группы каких-то силовиков вокруг [секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая] Патрушева, которые понимают его и очень хорошо умеют читать президента. Они с ним работают уже очень давно. Они понимают, как играть на его страхах, они понимают, как играть на его амбициях, поэтому они могут, конечно, не так сформировать его представление о том, что происходит», — сказал Гудков.

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По его мнению, любая военная авантюра поставит крест на самом режиме, потому что Россия пока «не готова ни воевать, ни поддерживать военные операции».

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Автор: Дмитрий Захаров