Фильм 'Стражи Рождества' стал №1 среди украинских лент уикенда, объединив почти 40 000 зрителей

Несмотря на сложные условия и перебои со светом, в эти выходные украинцы массово пришли в кинотеатры. Рождественская комедия от 1+1 media и UnitedContentHUB "Стражи Рождества", вышедшая в национальный прокат 13 ноября, собрала наибольшее количество зрителей среди украинских фильмов этого уикенда (13-16.11). За первые дни проката ленту посмотрели 39 283 зрителя, а кассовые сборы составили 6 652 523 грн.

"Мы бесконечно благодарны каждому, кто пришел на сеансы, часто - буквально в темноте. "Стражи Рождества" - это история, которая умиляет, вдохновляет и возвращает веру в чудеса. И мы счастливы, что украинцы почувствовали это вместе с нами",- отметил Максим Кривицкий, руководитель Телевизионного бизнеса 1+1 media

Также на выходных состоялся ряд спецпоказов фильма: в Киеве, в Ивано-Франковске, Черновцах и Львове. К мероприятиям присоединились и главные актеры: Иван Блиндар, Михаил Кукуюк и Арина Трегуб. Прокат продолжается, приобрести билеты можно на сайтах кинотеатров или по ссылке.

Видео дня

Кроме этого, начался и международный прокат "Стражей Рождества", где фильм демонстрирует высокий интерес аудитории. Прошла успешная премьера в США, где запланированы показы в 15 городах в течение ноября-декабря, и 8 из них уже sold out. 17 ноября состоялась премьера в Тель-Авиве. Запланированы показы еще в двух городах Израиля. Впереди - международные премьеры в Канаде, Германии и Латвии, где интерес к украинской праздничной истории также стремительно растет.

"Украинское кино собирает полные залы по всему миру - и "Стражи Рождества" продолжают этот тренд, неся тепло и веру в чудеса далеко за пределами Украины, где также много наших людей, которые так же нуждаются в чуде и тепле", - добавила Татьяна Шулика, соавтор и продюсер проекта.

В центре сюжета - трое легендарных волшебников: Святой Николай (Иван Блиндар), Санта Клаус (Михаил Кукуюк) и древний Дух Зимы (Станислав Боклан). Тайно встретившись накануне праздника, они пытаются цивилизованно решить, кто из них должен заниматься Рождеством. Но все меняется, когда случайное желание маленькой девочки Веры (Арина Трегуб) стирает этот день со всего мира. Праздник исчезает из памяти людей, а главные герои теряют свои магические силы. Они должны объединиться, чтобы вернуть веру в чудо - и вместе с ней восстановить Рождество.

Среди звезд, которые присоединились к ленте - Екатерина Кузнецова, Роман Луцкий, Ирина Островская, Тина Кароль, чей трек "Вогники" является OST к фильму, Бампер и Сус, Лера Мандзюк и другие.

Команда фильма:

Режиссер ленты- Александр Кириенко, продюсеры - Татьяна Шулика, Анна Гончар, Co-продюсеры -Алексей Лимаренко и Андрей Ногин. Авторы сценария - Татьяна Шулика и Тамара Грантовская, оператор-постановщик - Владимир Шкляревский.

Главный партнер фильма - "Королівський смак", Генеральный партнер - Укрзолото, Официальный партнер - METRO.

Медиапартнеры ленты: платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ, Viva! - первый журнал о звездах, медиа позитивных новостей и историй ШОТАМ, онлайн-издание "ТыКиев", Радио "Пятница".

Партнеры ленты: city24, ДИЯ, мороженое "Файні льоди", АО "Укрпочта".

Дистрибутор - компания B&H Film Distribution.

Следите за официальными страницами фильма в Instagram, Facebook, TikTok и будьте первыми, кто будет узнавать эксклюзивные подробности о главной рождественской премьере года.