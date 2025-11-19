Среди его преимуществ - потрясающий Старый город, дешевая еда и дружелюбные люди.

Датский турист Хенрик Йеппесен, который успел побывать во всех странах мира и посетил более 2000 локаций, назвал лучший город в Европе. По его словам, это не популярные Париж или Барселона, а столица Эстонии, Таллин. Он подчеркнул, что это место "сильно недооценено", и его часто упускают из виду те, кто приезжает в Европу.

В комментарии для Mirror турист объяснил, что делает Таллинн таким особенным.

"Прежде всего, он намного дешевле… А ещё есть Старый город, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который, на мой взгляд, лучший в мире, а я много путешествовал. Стоит выйти за дверь, и ты словно попадаешь в новый мир с хорошо сохранившимися старинными зданиями и атмосферой, непохожей ни на одно другое место, где я бывал", - рассказывает он.

Он отмечает, что в Старолм городе можно легко провести несколько дней, а обед в ресторане обойдется вам в скромные 5 евро.

Он также отметил отличную местную кухню и "много ресторанов с красивой архитектурой, каждый из которых — отдельное приключение".

Турист также отметил, что помимо Старого города, в Таллинне есть "прекрасные парки", рынок с "потрясающей едой", современные торговые центры, музеи, достопримечательности и водопад недалеко от города.

"Здесь царит приятная атмосфера, гуляешь по городу и словно попадаешь в другой мир", — добавил он. "Я был там летом и удивлён, что туристов здесь немного. На мой взгляд, это действительно выдающийся город", - считает он.

Турист также отмечает, что качество воздуха в Таллинне – ещё одна отличительная черта города.

"Здесь, пожалуй, самое лучшее качество воздуха среди всех городов, по крайней мере, столиц, но, пожалуй, и среди всех крупных городов Европы", - делится он.

Он также отметил удобство Таллинской карты, которая предоставляет туристам бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатный или льготный вход в ряд музеев и достопримечательностей города.

Также рядом с городом есть несколько близлежащих островов, которые можно посетить, например, Сааремаа и Хийумаа, а также Пярну, известный как "летняя столица" Эстонии благодаря своим обширным белоснежным пляжам. "Это потрясающее место для посещения, особенно летом", — добавил эксперт.

Еще одно важное преимущество города — его дружелюбие. Так, он вспомнил случай, когда он заблудился поздно ночью, гуляя по городу в 2014 году, и незнакомцы пришли ему на помощь, подобрав его на улицах Таллина и помогая добраться до отеля.

"Во скольких европейских столицах вы бы просто попросили кого-нибудь подвезти вас на улице? Не думаю, что в Лондоне такое возможно. У меня остались прекрасные воспоминания о мечтах об этом городе", - говорит он.

Ранее мужчина, который посетил все страны мира, рассказал, какое место было худшим из всех. На первом месте в его списке оказалась столица Сомали Могадишо. Он назвал этот город "жалким", "без правил и законов".

