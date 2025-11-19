Арестованный детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, как и любой другой коррупционер, не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Ряд зашкваренных персонажей, по которым вполне обоснованно плачет тюрьма, решили лепить себе образ "борцов с режимом". Уже сейчас можно насчитать с десяток преступников и коррупционеров, которые, по их словам, едва ли не лично ставили микрофоны в квартире Миндича. И чем дальше, тем больше будет появляться таких "героев", для которых примазаться к делу - единственный шанс избежать уголовной ответственности", - отмечает он.

Сейчас, по убеждению эксперта, по такой схеме действует защита Руслана Магамедрасулова - одного из руководителей детективов НАБУ, которого поймали на незаконной торговле с РФ. Хотя источники в самом Бюро опровергли причастность Магамедрасулова к делу Миндича.

"Он не входил в оперативно-следственную группу, которая вела это расследование. Да разве он мог расследовать это дело, если даже уголовное производство по Миндичу открыли только 21 августа 2025 года? То есть уже после ареста Магамедрасулова... Зато занимался детектив не менее "интересными" вещами - помогал своему отцу организовывать продажу технической конопли в Дагестан. Пикантности ситуации добавляет то, что именно с ее помощью производят порох для снарядов, которыми рашисты убивают украинцев", - отмечает Шнайдер.

Он обращает внимание на то, что есть много доказательств, подтверждающих версию обвинения. Проведено семь судебных экспертиз (лингвистические, фоноскопические и криминалистические) в четырех независимых экспертных учреждениях: "Все они подтверждают вину детектива. Даже свидетель, который должен был выгораживать Руслана, на суде "поплыл" - его поймали на лживых показаниях, за что он также получил подозрение".

В то же время адвокаты, и представители Центра противодействия коррупции заявляют, что речь якобы шла о продаже конопли в Узбекистан, а не Дагестан. Но на суде четко выплыло - в Узбекистане не существует никаких государственных программ для выращивания конопли. Зато такая программа есть именно в Дагестане (постановление правительства рф №1932 от 26.11.2020 и постановление правительства Республики Дагестан №25 от 19.02.2024).

При этом Магамедрасулов фигурирует и в других преступлениях - ему объявили подозрение за помощь бизнесменам в прокрутке незаконных налоговых схем на 30 млн гривен.

Эксперт обращает внимание, что родители детектива НАБУ, из которых также пытаются сделать "жертву режима", имеют российские паспорта (мама еще и пенсию в "ДНР" получает, а папа - переоформляет оружие по законам РФ), восхваляют Путина и ждут, пока он "добьет" Украину. Такие разговоры - также есть на аудиопленках в материалах дела.

"Поэтому, учитывая весь массив доказательств, говорить на языке фактов защитникам Магамедрасулова не выгодно. Поэтому у них развивается массовая амнезия и слепота. Однако об этих фактах следует помнить той части общества, которая руководствуется здравым смыслом. Руслан Магамедрасулов, как и любой другой коррупционер, не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу", - резюмирует Михаил Шнайдер.