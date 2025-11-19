Теперь в Fortnite появятся игры на Unity.

На конференции Unite 2025 в Барселоне Unity пригласила на сцену главу Epic Games Тима Суини, и вместе компании объявили о партнерстве. Это сотрудничество объединяет два самых популярных игровых движка - Unity и Unreal Engine.

По словам Суини, он обсудил с гендиректором Unity Мэттью Бромбергом общую цель - развитие открытых цифровых платформ. Первым шагом станет появление нового набора SDK для внутриигровых покупок Unity внутри Unreal Engine.

Разработчики смогут использовать этот API для кроссплатформенных транзакций, что особенно актуально после судебных процессов Epic с Google и Apple.

Видео дня

Но главное, что Fortnite откроется для игр, созданных на Unity. Уже 40% игрового времени в Fortnite приходится на проекты сторонних разработчиков, и эти авторы зарабатывают сотни миллионов долларов в год внутри этой экономики.

Суини отметил, что благодаря новой сетевой технологии Unity, которая позволяет подключать внешние движки через специальный протокол, разработчики на Unity смогут публиковать свои игры прямо внутри Fortnite.

Ранее мы рассказывали, что в Unity нашли критическую уязвимость, из-за которой разработчики убирали игры из магазинов. Obsidian временно прекратила продажу 5 своих проектов.

Вас также могут заинтересовать новости: