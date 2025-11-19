Меркурий покидает Стрельца, и это ощущается как настоящий глоток свежего воздуха.

После 19 ноября 2025 года три знака Зодиака наконец выходят из сложного периода. Когда Меркурий уходит из энергичного Стрельца, общее давление снижается, мысли становятся спокойнее, а чувство перегруженности отступает. Мы начинаем смотреть на происходящее яснее и перестаем цепляться за сценарии, которые существовали только в нашем воображении, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

По мере того как влияние Меркурия ослабляет хаос, внутреннее напряжение плавно отпускает. Появляется возможность выбирать важное, не отвлекаясь на мелочи. Для этих знаков Зодиака такой транзит становится настоящим облегчением: борьба отступает, а жизненный темп наконец выравнивается.

Телец

Когда Меркурий покидает Стрельца, у Тельцов появляется долгожданное ощущение внутреннего порядка. Давление, заставлявшее вас принимать молниеносные решения, исчезает, и вы чувствуете, что снова управляете собственным ритмом.

Телец, вам больше не нужно разгоняться. День идет так, как вам удобно, и это приносит гармонию. В среду, 19 ноября, тревожность уступает место уверенной ясности. Вы больше не выбираете под давлением, а действуете из спокойствия, и это меняет ваше состояние к лучшему.

Этот период возвращает вам эмоциональную устойчивость и ощущение контроля. Вы не стремитесь все держать в ежовых рукавицах, но вы уже умеете не позволять хаосу затягивать вас обратно. Прекрасная работа, Телец.

Рак

Уход Меркурия из Стрельца приносит Ракам эмоциональную собранность и душевное равновесие. Вы давно пытались разобраться в неясных ситуациях и двойственных сигналах, и 19 ноября многое наконец проясняется.

Ответы приходят легче, и это приносит огромное облегчение. Вам больше не приходится тратить силы на бесконечные попытки что-то понять, пока сами вопросы не теряют смысл. С отходом Меркурия напряженность тоже исчезает.

Завершается период бессмысленной борьбы. Теперь вы видите, что уходящее из вашей жизни не является потерей, а лишь освобождает место для того, что действительно нужно. В этот момент и наступает ваш подлинный покой, Рак. Пользуйтесь им.

Весы

Для Весов уход Меркурия из Стрельца ощущается как долгожданная точка в трудной главе. Давление, державшее вас в напряжении, наконец исчезает. Вероятно, вы недавно отказались от нагрузки или ответственности, которая тянула вас вниз, и сам факт того, что вы отстояли свое право на отказ, стал важной победой.

19 ноября вы твердо выводите себя из ситуации, которая требовала вашего участия. Вы не хотите быть вовлеченными, и теперь это становится понятно окружающим.

Когда Меркурий покидает огненный знак, вы оставляете за собой стресс и возвращаетесь к состоянию внутреннего равновесия. Это завершение вашей внутренней борьбы, Весы. Ясность и спокойствие снова ведут вас вперед, и ощущение возвращения к себе становится невероятно приятным.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие китайские знаки Зодиака ждет мощный поворот в любви и не только.

Вас также могут заинтересовать новости: