Ассоциация обращает внимание на то, что в Украине годами ожидают реформы "Укрзализныци" и разделения инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок.

Промышленные отрасли заявляют об обострении кризиса, вызванного планами и действующей тарифной политикой "Укрзализныци".

Как заявили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ), повышение тарифов без экономического обоснования ставит под угрозу ключевые производства, уменьшает грузопотоки и увеличивает нагрузку на инфраструктуру общин.

В ассоциации отмечают: предприятия из разных секторов, от добывающей и металлургической до строительной, все чаще страдают от тарифных решений государственного перевозчика.

Видео дня

"Повышение ставок сразу на 37-40%, как планирует "Укрзалізниця", не учитывает реальной ситуации в военное время и не соответствует возможностям бизнеса адаптироваться. Это повлечет остановку отдельных предприятий, сокращение экспорта и падение бюджетных поступлений", - подчеркнул НАДПУ Георгий Попов.

Ассоциация также обращает внимание на то, что в Украине годами ожидают реформы "Укрзализныци" и разделения инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок. Зато решения, которые принимаются, сохраняют неэффективность и не улучшают качество логистических услуг. В качестве примера он привел программу "УЗ-3000", которую считает необоснованной и не решающей проблем грузового рынка.

Попов подчеркнул, что из-за высоких тарифов часть компаний уже вынуждена переходить на автомобильные перевозки. По данным ассоциации, титановое сырье, используемое в производстве военной техники в США и ЕС, вывозится автотранспортом из Кировоградской области, что снижает эффективность и увеличивает нагрузку на дороги. При этом в Польше и Словакии тарифы на железнодорожные грузовые перевозки ниже, а государственная политика предусматривает поддержку критически важных отраслей.

В НАДПУ подчеркнули: индексация тарифов могла бы быть приемлемой при условии постепенного и прогнозируемого подхода, и не более чем 10-15% в год. Зато резкое повышение без учета инфляции и ключевой ставки создает для компаний непрогнозируемые финансовые риски.

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок. Однако, по данным профильных бизнес ассоциаций, это будет иметь разрушительные последствия для экономики. Так, по данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", такое повышение тарифов приведет к сокращению ВВП на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и сокращению 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.