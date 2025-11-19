Организаторы пытаются угодить протестующим странам.

На юбилейном 70-м конкурсе "Евровидение" могут изменить некоторые правила, чтобы угодить делегациям, которые протестуют против участия Израиля.

Уже долгое время продолжается дискуссия относительно уместности допуска Израиля к известному конкурсу, пока продолжается война в Газе. Пока некоторые страны активно протестуют, организаторы "Евровидения-2026" не решаются официально исключать израильский вещатель. Зато готовы пойти на компромисс и изменить некоторые правила.

Как сообщает Cadena SER, директор австрийского вещателя выступил с успокаивающим заявлением. Он отметил, что участие Израиля еще будут обсуждать на общем собрании EBU (Европейского вещательного союза), которое пройдет в декабре, установив новые, приемлемые для всех правила:

Видео дня

"Настало время для дипломатии внутри EBU. Мы будем обсуждать, разговаривать, слушать и пытаться убедить. И будут новые правила. В начале декабря состоится голосование за эти правила, с обязательством их соблюдать".

Стоит отметить, что активнее всего против участия Израиля выступает Испания, которая также обвиняет EBU в неискренности. Организация годами подчеркивала аполитичность конкурса, однако сейчас ходят слухи о ее прямых переговорах с израильским правительством.

"Мы выступаем за то, чтобы как можно больше общественных вещателей приняли участие и чтобы это действительно стало фестивалем 70-летия под девизом "Объединенные музыкой", - говорилось в сообщении австрийского вещателя.

Напомним, что "Евровидение-2026" состоится в Австрии, а именно в Вене. Недавно стала известна первая участница конкурса, которая будет представлять Кипр.

Вас также могут заинтересовать новости: