Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к НКРЭКУ с просьбой пересмотреть проект повышения тарифа на передачу электроэнергии в 2026 году. Согласно обнародованным расчетам регулятора, ставка должна вырасти на 15%: такое решение неприемлемо для горно-металлургического комплекса и приведет к росту расходов предприятий минимум на 1,2 млрд грн. Об этом говорится в письме УМП к председателю НКРЭКУ Юрию Власенко.

В ассоциации отмечают, что из-за войны, логистических ограничений и падения мировых цен украинская металлургия находится в критическом состоянии. Дополнительное повышение стоимости передачи электроэнергии, по оценке "Укрметаллургпрома", углубит кризис и создаст риски сокращения производства и рабочих мест.

В то же время в УПМ отметили, что в расчетах Укрэнерго есть отдельные пункты, которые вызывают вопросы. В частности, ассоциация считает экономически необоснованным включение 3,8 млрд грн на погашение долгов НЭК - вместо этого компании следует провести реструктуризацию с отсрочкой основной суммы долгов.

Также в отрасли ставят под сомнение рост финансовых расходов компании на 63%, с 4,4 до 7,2 млрд грн - ведь оснований для изменения стоимости кредитного обслуживания нет.

"Вследствие войны, логистических ограничений и падения мирового спроса и цен на продукцию ГМК, украинская металлургия находится в критическом состоянии. В период энергетического кризиса, вызванного войной, высокие затраты на доставку электроэнергии для украинских горно-металлургических предприятий дополнительно обостряют ситуацию, создавая риски дальнейшего падения производства, массовых сокращений и, вообще, риска потери стратегически важной отрасли. Исходя из изложенного, Укрметаллургпром просит НКРЭКУ пересмотреть структуру расходов тарифа на услуги по передаче электрической энергии, и установить тариф на передачу электроэнергии на уровне не выше 686,22 грн/МВт.ч", - резюмировали в ОП.

Ранее в Международной торгово-промышленной палате ICC Ukraine также заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, является необоснованным и будет иметь серьезные последствия для украинской экономики. Зато "Укрэнерго" имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт*ч.

