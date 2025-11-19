Политик считает, что Европа также должна увеличивать свою помощь для Украины.

Единственный способ посадить Путина за стол переговоров - это убедить его в том, что он ничего не добьется в Украине. Такое мнение в интервью "Донбасс Реалии" высказал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Этого можно достичь только таким образом, показывая очень конкретно и на практике, что наша поддержка, военная поддержка Украины, не только остается на том же уровне, какой она была все эти три с половиной года войны, но и растет", - сказал Кубилюс.

Он добавил, что одним из инструментов, которые могли бы заставить Путина пойти на переговоры - есть замороженные российские активы. В то же время он отметил, что сейчас Европа недостаточно помогает Украине.

Видео дня

"Сейчас наша военная помощь Украине достигает достаточно больших цифр, если измерять ее миллиардами евро, - за три года 60 миллиардов евро. Но если пересчитать, сколько мы даем такой помощи за один год войны, получается около 20 миллиардов, - это менее 0,1% нашего валового продукта. И здесь я всегда поднимаю этот вопрос, и поднимаю публично, - что я не понимаю такой военной логики. Мы для своей обороны готовы увеличивать наши военные расходы до 3,5% от валового продукта, но для Украины даем только 0,1% валового продукта. Мы действительно имеем большой резерв, как можем помочь Украине больше, это надо просто решить и делать", - подчеркнул Кубилюс.

Он объяснил, что пока понятно, сколько именно средств надо Украине. В то же время он добавил, что партнерам важно показать, что с этими финансовыми поставками растет обороноспособность Украины.

"Чтобы к Путину в конце концов пришло осознание, что он ничего не достигнет в этой войне, что нужно просто ее заканчивать, договариваться. Далее Украина могла бы восстанавливать и свою жизнь, и стать очень успешным членом Европейского Союза", - добавил Кубилюс.

Давление на Путина: важные новости

Ранее издание Foreign Policy писало, что попытки Запада убедить российского диктатора Владимира Путина, что его нападение в конце концов потерпит поражение, не сработали. Издание отмечает, что за почти 12 лет войны в Украине кремлевский диктатор и в дальнейшем преследует ключевую цель - воссоединение Киева и Москвы и захват украинского суверенитета.

Отмечается, что для этой цели Путин готов пойти на любые потери. Журналисты пишут, что такое видение главы Кремля - "трагедия для Украины".

В то же время, по их мнению, это позволяет открыть новые возможности, не только в отношении Украины. Издание отмечает, что время отказаться от попыток убедить Путина, вместо этого его надо "переждать".

