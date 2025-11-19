В Киевской области действовала группа лиц, которая наладила полный цикл производства и реализации фальсифицированных продуктов питания под видом товаров известных брендов. Детективы разоблачили и пресекли деятельность злоумышленников, сообщает Бюро экономической безопасности.
В подпольных цехах в антисанитарных условиях изготавливали, фасовали и маркировали подделки, имитируя продукцию H.J. Bruggen KG, Bonduelle, "Аквамарин", "Бабушкин продукт", "Верес" и других известных марок. После этого фальсификат попадал на рынки и в розничные торговые точки.
Правоохранителями в ходе масштабных обысков было изъято:
- 24 тонны продукции, маркированной как ТМ H.J. Bruggen KG;
- 13,6 тыс. единиц продукции, маркированной как Bonduelle;
- 185 тыс. единиц продукции, маркированной как другие известные бренды.
Представители вышеперечисленных торговых марок подтвердили, что изъятая продукция является контрафактной. Среди прочего также было изъято оборудование для изготовления и упаковки, полиграфия, сырье. Продолжается досудебное расследование.
Как отличить настоящие продукты от подделок
Некоторые продукты питания можно проверить в домашних условиях, чтобы понять, насколько они качественные. Например, сливочное масло можно проверить на ощупь, а затем растворить его в кипятке. Цвет воды и образование пленки показывают, насколько продукт является настоящим.
Что касается творога, то его тоже можно проверить с помощью кипятка - а также с помощью раствора йода, которым украинцы привыкли лечить порезы.