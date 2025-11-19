Подпольные цеха изготавливали "продукты" в антисанитарных условиях.

В Киевской области действовала группа лиц, которая наладила полный цикл производства и реализации фальсифицированных продуктов питания под видом товаров известных брендов. Детективы разоблачили и пресекли деятельность злоумышленников, сообщает Бюро экономической безопасности.

В подпольных цехах в антисанитарных условиях изготавливали, фасовали и маркировали подделки, имитируя продукцию H.J. Bruggen KG, Bonduelle, "Аквамарин", "Бабушкин продукт", "Верес" и других известных марок. После этого фальсификат попадал на рынки и в розничные торговые точки.

Правоохранителями в ходе масштабных обысков было изъято:

24 тонны продукции, маркированной как ТМ H.J. Bruggen KG;

13,6 тыс. единиц продукции, маркированной как Bonduelle;

185 тыс. единиц продукции, маркированной как другие известные бренды.

Представители вышеперечисленных торговых марок подтвердили, что изъятая продукция является контрафактной. Среди прочего также было изъято оборудование для изготовления и упаковки, полиграфия, сырье. Продолжается досудебное расследование.

Как отличить настоящие продукты от подделок

Некоторые продукты питания можно проверить в домашних условиях, чтобы понять, насколько они качественные. Например, сливочное масло можно проверить на ощупь, а затем растворить его в кипятке. Цвет воды и образование пленки показывают, насколько продукт является настоящим.

Что касается творога, то его тоже можно проверить с помощью кипятка - а также с помощью раствора йода, которым украинцы привыкли лечить порезы.

