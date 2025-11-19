Певец уже перенес операцию.

Народный артист Украины Степан Гига попал в больницу. Певцу срочно провели операцию, а его концерты пришлось отменить.

Как сообщили на официальной странице артиста в Instagram, его состояние здоровья резко ухудшилось. В связи с болезнью Гиги, врачи были вынуждены его прооперировать. Именно из-за этого команда певца отменила все его ближайшие концерты.

"Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить, в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", - говорилось в сообщении.

Видео дня

Сейчас автор хита "Цей сон" восстанавливается после хирургического вмешательства. По информации его команды, состояние артиста стабильное, хотя и остается все еще тяжелым:

"Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации. Просим прощения за неудобства и благодарим за ваше понимание и поддержку в этот непростой момент".

В то же время в команде Степан Гиги не стали раскрывать его диагноз и конкретную причину госпитализации.

К слову, другой известный украинский певец и участник группы ADAM Михаил Клименко уже несколько месяцев борется с тяжелой болезнью. Коллеги музыканта подробно рассказали о его самочувствии.

Вас также могут заинтересовать новости: