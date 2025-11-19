В Минобороны рассказали, как получить новое удостоверение УБД.

Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Отныне, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно прилагать документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере или похищении документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении", - отмечают в министерстве.

Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно добавлять материалы служебного расследования.

Видео дня

Отмечается, что соответствующие изменения внесены приказом Минобороны.

Как получить новое удостоверение УБД

Отмечается, что в случае потери или похищения удостоверения УБД действующие военнослужащие должны подать рапорт на командира воинской части, а уволенным с военной службы нужно обратиться в ТЦК и СП, в котором находятся на учете.

Также можно обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.

К заявлению на получение нового удостоверения УБД нужно приложить следующие документы:

копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);

лист талонов и его копию;

копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);

две цветные фотографии размером 3 × 4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Как сообщал УНИАН, в Украине бывшие военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, могут самостоятельно получить статус участника боевых действий (УБД). Это можно сделать несколькими способами - подать документы лично, отправить по почте или оформить все онлайн.

Вас также могут заинтересовать новости: