Неделя довольно непростая, отметила Лилия Викулова.

Астролог Лилия Викулова сделала прогноз до конца текущей недели, 23 ноября 2025 года включительно.

"Неделя такая себе, не очень. Она довольно-таки непростая. Можно, конечно, запланировать, удачные моменты для начинания, потому что все-таки новолуние, но у нас еще Скорпион наполнен планетами… Черная луна Лилит ходит, ретроградность высших социальных планет - Юпитер, Сатурн, Меркурий. Все это создает "тянучку", немножко болотце… Мало позитива. Не скажу, что все плохо, но как-то так - печально-грустно", - отметила она, в целом оценивая период.

По ее словам, стоит опасаться встреч с ложными людьми, которые могут отвлечь от главных целей, задач и смыслов.

Видео дня

"Из позитивного - Солнце перейдет в Стрелец в конце недели, с 22 ноября, и это большая радость для всех огненных знаков (Стрелец, Овен, Лев)", - добавила астролог.

Новолуние в ноябре 2025 - чего ждать

Она напомнила, что в четверг, 20 ноября, произойдет новолуние в знаке Скорпион, и предупредила:

"Этот год не очень позитивный и удачный. Все новолуния идут в конце знаков… Несут тенденции, чуть-чуть мешающие росту, развитию и реализации".

Гороскоп на неделю до 23 ноября 2025 - какой самый опасный день

Говоря о каждом дне по порядку, астролог выделила следующее:

19 ноября. Довольно сложный день. Если что-то планировать, то в первой половине дня. Примирение, налаживание контакта, каких-то дел. В целом день благоприятен для чистки, уборки, уединения, психологической и духовной работы, чтения и изучения.

20 ноября. Новолуние в Скорпионе. Психологически сложное время. Больше будут звучать инстинкт и внутреннее чутье. Могут атаковать деструктивные эмоции и мысли, важно не поддаваться. Лучше ограничить встречи и знакомства с людьми. День благоприятен для внутренней работы и переосмысления пути, отказа от старых схем и убеждений, а также принятия нового мира с его новыми правилами.

21 ноября. День благоприятен для решительных действий и продвижения вперед, для получения нового опыта. Опасность от огня и от пожаров, возможны ссоры конфликты. Более гармонично себя будут чувствовать Овны, Стрельцы и Львы.

22 ноября. Риск непонимания и отказов. Лучше не назначать на этот день встречи, собеседование или переговоры. Также вероятные препятствия на дороге. День благоприятен для ремонтных работ, чистки, уборки.

23 ноября. День трудолюбия. Если чувствуете себя плохо и настроение на нуле - займитесь какой-то работой. Важно сконцентрироваться на цели и соблюдении границ с дистанцией, проявлять уважение к окружающим. Также это день взятия на себя ответственности, взрослой позиции.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака находятся на старте приятных перемен.

Вас также могут заинтересовать новости: