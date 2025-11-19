Реперка заговорила о возвращении депрессии.

Alyona Alyona не на шутку напугала своих поклонников, рассказав о тяжелом апатическом состоянии. Рэперша призналась, что длительное время лечила депрессию, однако сейчас снова испытывает обострение.

По словам артистки в Instagram, она хоть и занялась своим здоровьем, но пока что не видит улучшения. Наоборот, Алена отметила, что в последнее время постоянно чувствует апатию:

"Последние два месяца у меня как будто хандра. Все чаще появляется апатичное состояние, быстрая усталость. Я уже проверила витамин D, железо - все подняла. Начала снова есть мясо, хотя не ела три года, чтобы поднять ферритин. Слежу за уровнем витамина D, пила цинк и витамин Е".

Она поделилась своими переживаниями относительно возвращения депрессии, подчеркнув, что не так давно проработала это состояние со специалистами.

"Я где-то читала, что у людей, у которых депрессия проявляется эпизодически, первый эпизод может начинаться с апатии и нежелания делать даже привычные вещи, которые раньше приносили удовольствие. И мне стало немного страшно: неужели я вылечилась, а это возвращается снова?" - сказала рэперша.

Alyona Alyona отметила, что сейчас действительно имеет очень плотный график и много нагрузок, что и могло вызвать подобные симптомы:

"Я ничего не могу с этим сделать, потому что сейчас очень большая нагрузка: много работы, мало отдыха, большая ответственность перед "Дворцом спорта" - это же подготовка, ты этим живешь, очень много отдаешь. Плюс постоянные обстрелы в Украине, люди страдают. Я еще и на фронт ездила - выступала для военных. Я эмпатичный человек, очень все это пропускаю через себя, и много переживаний оставляю внутри".

К слову, ранее Alyona Alyona делилась своими планами на будущее, в которых нет места сцене, но есть семья.

