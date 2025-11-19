Сезон Стрельца приносит рост, вдохновение и обновление.

После глубокого и трансформирующего периода Скорпиона, 21 ноября 2025 года Солнце входит в широкий, огненный знак Стрельца. Начинается один из самых жизнерадостных и динамичных периодов года. Однако на этот раз сезон приносит особый оттенок: Меркурий движется назад по Скорпиону, побуждая нас заглянуть внутрь и соприкоснуться с внутренней правдой. Параллельно этому Юпитер откатывается по знаку Рака, напоминая, что важные решения рождаются в сердце, а не в импульсе или самоуверенности, пишет журнал Parade.

Стрелец

Ваш сезон приносит рост, вдохновение и обновление. Пусть Юпитер и движется назад, но удача остаётся рядом, просто проявляется мягче и глубже. В этот период вы можете вернуться к старым идеям и мечтам, которые снова обретают актуальность. Ретроградность Юпитера помогает сосредоточиться и шаг за шагом выстраивать свое видение, чтобы позже, когда планета станет прямой, вы могли уверенно делать мощный рывок.

Сейчас особенно важны обучение, путешествия, творчество и любые истории, которыми вы делитесь. Все, что открывает новый взгляд на мир, помогает вашему росту. Вы расцветаете, когда интересуетесь, учитесь и действуете смело. Ваша ключевая сила: Вера. Чем больше вы верите в свою возможность, тем быстрее она становится реальностью.

Близнецы

В этот сезон активнее всего работает ваш сектор партнёрств. Это касается любви, личных союзов, работы и любого сотрудничества. Появляются шансы восстановить отношения, улучшить диалог или переосмыслить вашу роль в важных связях. Поскольку Меркурий, ваш управитель, длительное время движется назад, вам захочется понять скрытые чувства - свои и чужие.

Это удачный момент для честного разговора, признаний, перепросмотра старых недоразумений. Может появиться значимая беседа, которая откроет путь к примирению или новому союзному проекту. Ретроградный Юпитер помогает укрепить эмоциональную устойчивость и собственные границы.

Дева

Энергия Стрельца направляет ваше внимание на дом, эмоциональные корни и зоны комфорта. Это время для уюта, восстановления и осознанного отдыха. Пока окружающие гонятся за приключениями, у вас появляется возможность восполнить внутренние ресурсы. Обратный ход Меркурия создает условия для размышлений о семье, бытовых вопросах и собственных потребностях.

Может возникнуть желание обновить пространство, пересмотреть личные границы или переосмыслить отношения с близкими. Ретроградный Юпитер приносит поддержку через друзей, приятные встречи или неожиданные жесты заботы.

Рыбы

Юпитер связан с Рыбами так же тесно, как со Стрельцом, поэтому этот сезон ощущается как мощный энергетический отклик. Солнце активирует вашу зону предназначения и профессиональных успехов, побуждая двигаться смелее, творить ярче и стремиться к большему.

Даже в условиях ретроградности Юпитера вы чувствуете поддержку: мир будто мягко направляет, позволяя пересмотреть старые мечты или вернуться к делу, которое когда-то вдохновляло. Это не шаг назад, а новый взгляд на прошлые идеи. Следуйте интуиции, и она приведет вас туда, где легко открываются новые двери.

