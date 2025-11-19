В текущем году Украина уже экспортировала 5,8 млн тонн пшеницы.

Украина, несмотря на войну, остается одним из ключевых игроков на мировом продовольственном рынке. В нынешнем сезоне страна обеспечивает 46% мирового экспорта подсолнечного масла и более 12% мировых поставок кукурузы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко на открытии IV Международного саммита по продовольственной безопасности "Продовольствие из Украины".

"Четыре года назад, сразу после начала полномасштабного вторжения, Украина запустила гуманитарную инициативу Grain from Ukraine. Более 20 миллионов уязвимых категорий людей в Африке, Ближнем Востоке могли быть обеспечены продовольствием именно из Украины. Мы поставляли продовольственные товары даже тогда, когда наши порты подвергались ударам и были заблокированы", - сказала премьер-министр.

Видео дня

Свириденко также отметила, что с начала войны Украина экспортировала более 66 млн тонн продовольствия в страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что в текущем маркетинговом году 2025-26 года Украина уже экспортировала 5,8 млн тонн пшеницы. Также Украина входит в ТОП-6 мировых экспортеров курятины.

В свою очередь, министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина поставила бесплатно еду в Сирию.

"Мы сразу консолидировали международные усилия для того, чтобы поставить бесплатную еду в Сирии. Нам это удалось благодаря участию Великобритании, Германии, Норвегии. В партнерстве с соответствующими международными организациями мы осуществили поставки еды в Сирию и в дальнейшем будем продолжать это", - сказал Сибига.

Экспорт украинского продовольствия

Как писал УНИАН, в ноябре 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие начало экспортироваться в страны Африки и Азии.

С самого начала инициативы Украина планировала отправлять из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи.

В декабре 2024 года тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Коваль сообщил в комментарии УНИАН, что по поручению президента Владимира Зеленского в Украине тогда прорабатывались логистические пути и возможности поставки продуктов питания в Сирию.

Вас также могут заинтересовать новости: