Военных будут хоронить на участке бывшего Холма Славы.

Во Львове определили новое место для почетных захоронений погибших на войне с Россией военных. Это будет участок, который до процесса декоммунизации был известен как Холм Славы, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"В связи с тем, что сектор Поля почетных захоронений № 86а заполнен, во Львове определили новое место для захоронения погибших защитников и защитниц Украины. Это участок, который до завершения процесса декоммунизации был известен как Холм Славы. Теперь он станет сектором Поля почетных захоронений № 87, который входит в границы Лычаковского кладбища и расположен в пешей доступности от нынешнего места захоронений на ул. Мечникова", - говорится в сообщении.

Управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко рассказал, что перед принятием решения о новой локации советовались и с большим количеством людей, которые не входят в рабочую группу.

"Мне импонирует мнение Мирослава Мариновича, который сказал, что это место (бывший Холм Славы) Россия не приватизировала во Львове, это украинская земля, и она должна стать новым смыслом для громады Львова", - добавил Бойко.

Представительница ОО "Семей павших Героев Львовщины" Виктория Родич, которая потеряла на войне мужа и брата, отметила, что была на выезде на локации и поддерживает выбор.

"Мы видим и понимаем, что война продолжается, к сожалению, понимаем, что это не конец. Мы были на месте на выезде. Хорошо, что оно вблизи нынешнего поля", - сказала женщина.

По словам главного архитектора Львова Антона Коломейцева, указанная территория имеет уникальный топографический ресурс: это единственный равнинный участок поблизости, пригодный для обустройства сектора захоронений.

Отмечается, что Поле почетных захоронений № 87 на ул. Пасечной будет иметь 12 секторов.

Нехватка мест для захоронений военных на Лычаковском кладбище во Львове

18 ноября во Львовском городском совете сообщили о том, что на Поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище осталось только 20 свободных мест.

Там отметили, что вскоре город представит новый участок, где будут хоронить воинов, отдавших жизнь за Украину. Локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечению памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.

