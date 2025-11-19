Ближайшей ночью будет от -3 до +3.

20-го ноября в Украине будет преобладать холодная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью, по ее данным, будет от 3 мороза до 3 тепла, на юге до +4...+7 градусов. Днем в четверг ожидается +4...+9 градусов, а на крайнем юге +10...+14 градусов.

"Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный временами порывистый, одевайтесь плотнее", - посоветовала специалист.

По ее данным, дожди в четверг пройдут на юге, в центральной части и на востоке Украины. Местами небольшой дождь также вероятен в западных областях, а в северных областях - без существенных осадков.

Погода в Киеве

В столице, по прогнозу Наталки Диденко, 20 ноября будет без осадков. Ветер будет порывистый. Ночью в Киеве ожидается 0...-3, а днем +3...+5 градусов.

Погода в Украине - будут ли сильные морозы в ближайшее время

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит опроверг в комментарии Погода УНИАН слухи о сильных морозах в конце ноября. По его словам, на этой неделе температура в разных регионах не будет опускаться ниже -5°. Далее ситуация будет зависеть от того, какие воздушные массы будут поступать в Украину: теплые с юго-запада или холодные арктические, которые способны принести более низкие температуры.

По его словам, пока устойчивого снежного покрова не будет - из-за резких температурных колебаний он будет таять до утра.

Поэтому большинство украинцев снега даже не заметят. Только в Карпатах, особенно на высокогорье, возможны локальные снежные участки, хотя пока и там постоянного покрова не фиксируют.

