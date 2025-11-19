В "Нафтогазе" заявили, что обысков в офисах компании не проводилось.

Утром 19 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к новому директору по безопасности группы "Нафтогаз" Виталию Бровко. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в одной из государственных компаний.

Обновлено в 14:15. Вскоре обыски у чиновника "Нафтогаза" подтвердили в НАБУ.

"В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины", - отмечается в сообщении бюро на странице в Facebook.

В бюро добавили, что ни одно лицо не задерживалось, о подозрении никому не сообщали.

"Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством", - добавили в бюро.

В "ЭП" отметили, что следственные действия проводились в среду утром в центре Киева. Бровко был назначен на должность в "Нафтогазе" в конце августа, куда перешел из Офиса генерального прокурора.

В декларации Бровко указаны значительные критовалютные активы, владельцем которых, по данным портала YouControl, по состоянию на октябрь 2025 года является преимущественно его жена.

"Следственные действия могут быть связаны с "пленками Миндича" и деятельностью Бровко на его прошлой должности в Офисе Генпрокурора", - рассказал собеседник.

Семья Бровко, как следует из документа, проживает в съемной квартире в Киеве площадью 183,2 м², которая принадлежит Нине Пискуновой. Они пользуются тремя автомобилями: Toyota RAV4 (2022 год выпуска), а также Lexus RX450 (2020 года выпуска) и Ford Expedition (2018 года выпуска).

Отмечается, что среди доходов Бровко задекларировал зарплату в 1,178 млн гривень, полученную в Офисе Генпрокурора. Его жена, Татьяна Бровко, получила более 6 миллионов гривень от предпринимательской деятельности и 2,5 млн гривень от продажи криптовалюты.

В то же время, как отметили в самом "Нафтогазе" на своей странице в Facebook, никаких обысков в офисах компании не проводилось.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ и САП по разоблачению коррупции в энергетике. Правоохранители также провели обыски у компании "Энергоатом" и у экс-министра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Шестерым фигурантам коррупционного дела Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения. Накануне суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в 51,6 миллиона гривень бывшего чиновника Алексея Чернышова.

