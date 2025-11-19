Исполнитель два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью.

Известный украинский певец ADAM (настоящее имя - Миша Клименко), который впал в кому на фоне тяжелого заболевания, два месяца борется за жизнь. Коллеги исполнителя, звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на критическое состояние артиста.

"Друзья, вот такая жесть! Михаил Клименко, он же известен вам как Adam. Кома. Туберкулезный менингит. Мы все в шоке. Это светлый, добрый, гениальный человек. Очень дорогое лечение. Давайте помогать, кто как может", - призвали музыканты из группы Ziferblat.

Отреагировала на шокирующую новость и певица KOLA:

"Боже, боже, боже! Мы все с тобой! Все! Слышишь? Прекрати уже это все, потому что мы должны петь скоро нашу песню вместе. Я очень тебя люблю, выздоравливай скорее".

Поддержку выразила и исполнительница Надя Дорофеева: "Миша! Мы верим в тебя! Пошли донатить тебе и молиться за тебя!".

Также не прошли мимо певцы Владимир Дантес, Виталий Козловский и их коллега MamaRika.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ADAM уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом.

"После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - написала жена певца.

